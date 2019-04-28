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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 28 апреля 2019
Уфа
28.04.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Урал
22'
А. Вомбергар
52'
О. Ваньек (П)
79'
С. Игбун
90+2'
С. Игбун
16'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
ГОЛ! 4:1!
С. Игбун
90'
+2
Замена
А. Сухов
️️️️
Д. Живоглядов
88'
ГОЛ! 3:1!
С. Игбун
Пас отдал
Д. Живоглядов
79'
77'
Замена
Н. Димитров
️️️️
М. Араторе
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
77'
61'
Замена
Д. Поляков
️️️️
А. Панюков
58'
Красная карточка
С. Брызгалов
58'
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Егорычев
Замена
О. Тилль
️️️️
О. Ваньек
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Ваньек
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Вомбергар
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
М. Араторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Уфа
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-3-1-3
31
Беленов
5
Йокич
4
Никитин
24
Неделчару
3
Круговой
55
Карп
27
Живоглядов
90
Ваньек
29
Вомбергар
44
Игбун
8
Сысуев
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
92
Брызгалов
3
Меркулов
92
Емельянов
70
Араторе
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
11
Панюков
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
27
Живоглядов
33
Сухов
33
Сухов
27
Живоглядов
90
Ваньек
18
Тилль
18
Тилль
90
Ваньек
11
Панюков
23
Поляков
23
Поляков
11
Панюков
5
Егорычев
10
Фидлер
10
Фидлер
5
Егорычев
70
Араторе
17
Димитров
17
Димитров
70
Араторе
Остались в запасе
Уфа
Урал
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Уфа - Урал
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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