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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 19 мая 2019
Урал
19.05.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
39'
А. Панюков
46'
О. Эль Кабир
21'
А. Миранчук
64'
А. Миранчук (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
Желтая карточка
П. Бумаль
90'
+3
Замена
В. Ильин
️️️️
О. Эль Кабир
80'
Замена
В. Ароян
️️️️
А. Панюков
76'
69'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
Вторая желтая
С. Страндберг
66'
Желтая карточка
С. Страндберг
64'
64'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Миранчук
53'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Эдер
ГОЛ! 2:1!
О. Эль Кабир
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Панюков
Пас отдал
Э. Бикфалви
39'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Поляков
34'
Травма
Д. Поляков
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
70
Марко Араторе
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
84
Михаил Лысов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
4-2-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
4
Страндберг
23
Поляков
15
Кулаков
20
Бумаль
10
Фидлер
58
Эль Кабир
70
Араторе
10
Бикфалви
11
Панюков
4-1-3-2
1
Гилерме
84
Лысов
4
Кверквелия
14
Чорлука
30
Идову
20
Крыховяк
59
Миранчук
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
24
Эдер
90
Смолов
11
Панюков
33
Ароян
33
Ароян
11
Панюков
23
Поляков
92
Емельянов
92
Емельянов
23
Поляков
58
Эль Кабир
98
Ильин
98
Ильин
58
Эль Кабир
24
Эдер
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
24
Эдер
Остались в запасе
Урал
Локомотив
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Урал - Локомотив
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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