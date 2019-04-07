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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Енисей
Урал - Енисей: обзор матча 07 апреля 2019
Урал
07.04.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Енисей
72'
Н. Димитров
85'
П. Погребняк
87'
А. Панюков
21'
Д. Ятченко (П)
63'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Енисей
90'
+2
Желтая карточка
М. Костюков
ГОЛ! 3:2!
А. Панюков
Пас отдал
О. Эль Кабир
87'
ГОЛ! 2:2!
П. Погребняк
Пас отдал
А. Панюков
85'
84'
Замена
М. Костюков
️️️️
О. Данченко
83'
Желтая карточка
О. Данченко
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Егорычев
83'
Замена
М. Араторе
️️️️
Н. Димитров
81'
ГОЛ! 1:2!
Н. Димитров
Пас отдал
П. Погребняк
72'
Замена
П. Погребняк
️️️️
П. Бумаль
69'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Зотов
Пас отдал
О. Данченко
58'
Замена
К. Савичев
️️️️
А. Саркисов
46'
Замена
П. Комолов
️️️️
Д. Торбинский
25'
Желтая карточка
Д. Торбинский
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ятченко
Желтая карточка
С. Страндберг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Енисей
1
Юрий Нестеренко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
23
Поляков
4
Страндберг
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
11
Панюков
3-2-3-2
1
Нестеренко
23
Сарр
3
Гаджибеков
27
Грицаенко
33
Ятченко
2
Кичин
21
Зотов
94
Данченко
6
Торбинский
48
Кутьин
11
Саркисов
17
Димитров
70
Араторе
70
Араторе
17
Димитров
5
Егорычев
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Егорычев
20
Бумаль
88
Погребняк
88
Погребняк
20
Бумаль
11
Саркисов
4
Савичев
4
Савичев
11
Саркисов
94
Данченко
77
Костюков
77
Костюков
94
Данченко
6
Торбинский
20
Комолов
20
Комолов
6
Торбинский
Остались в запасе
Урал
Енисей
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
95
Максим Едапин
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Урал - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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