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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 13 апреля 2019
Арсенал
13.04.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Урал
Желтая карточка
В. Альварес
90'
+2
90'
+2
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Егорычев
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Бакаев
85'
84'
Желтая карточка
В. Ароян
83'
Желтая карточка
П. Погребняк
81'
Замена
М. Араторе
️️️️
Н. Димитров
78'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Панюков
76'
Красная карточка
М. Меркулов
Замена
А. Хагуш
️️️️
К. Комбаров
64'
58'
Желтая карточка
А. Егорычев
Замена
С. Ткачев
️️️️
Г. Костадинов
46'
37'
Желтая карточка
П. Бумаль
Желтая карточка
И. Горбатенко
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
4-2-2-2
25
Нигматуллин
27
Альварес
88
Григалава
6
Беляев
9
Комбаров
6
Кадири
70
Костадинов
23
Горбатенко
77
Бакаев
19
Джорджевич
27
Мирзов
4-1-3-2
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
23
Поляков
3
Меркулов
20
Бумаль
17
Димитров
5
Егорычев
58
Эль Кабир
11
Панюков
88
Погребняк
9
Комбаров
14
Хагуш
14
Хагуш
9
Комбаров
77
Бакаев
10
Кангва
10
Кангва
77
Бакаев
70
Костадинов
11
Ткачев
11
Ткачев
70
Костадинов
11
Панюков
92
Брызгалов
92
Брызгалов
11
Панюков
5
Егорычев
92
Емельянов
92
Емельянов
5
Егорычев
17
Димитров
70
Араторе
70
Араторе
17
Димитров
Остались в запасе
Арсенал
Урал
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Арсенал - Урал
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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