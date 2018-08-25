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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 25 августа 2018
Урал
25.08.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
50'
Э. Бикфалви
78'
Н. Димитров
29'
И. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ахмат
ГОЛ! 2:1!
Н. Димитров
78'
78'
Замена
Раванелли
️️️️
А. Мбенг
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Егорычев
78'
Желтая карточка
Г. Балажиц
75'
74'
Замена
О. Иванов
️️️️
Исмаэл
71'
Желтая карточка
Исмаэл
Замена
М. Араторе
️️️️
О. Эль Кабир
71'
68'
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Мусалов
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
50'
Желтая карточка
П. Бумаль
33'
32'
Желтая карточка
А. Швец
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
92
Брызгалов
6
Балажиц
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
11
Панюков
3-3-2-1-1
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
5
Мохаммади
40
Уциев
8
Думбия
5
Мусалов
11
Исмаэл
0
Швец
7
Бериша
11
Мбенг
58
Эль Кабир
70
Араторе
70
Араторе
58
Эль Кабир
5
Егорычев
94
Евсеев
94
Евсеев
5
Егорычев
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
11
Мбенг
12
Раванелли
12
Раванелли
11
Мбенг
11
Исмаэл
19
Иванов
19
Иванов
11
Исмаэл
5
Мусалов
95
Митришев
95
Митришев
5
Мусалов
Остались в запасе
Урал
Ахмат
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
10
Идрис Умаев
ЦФ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
10
Идрис Умаев
ЦФ
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Статистика матча Урал - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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