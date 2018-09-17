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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 17 сентября 2018
Урал
17.09.2018, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
47'
В. Ароян
49'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ростов
Желтая карточка
А. Фидлер
90'
+2
90'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
П. Бумаль
85'
83'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
80'
Замена
А. Логашов
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
М. Меркулов
️️️️
А. Данцев
75'
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
М. Араторе
70'
61'
Желтая карточка
А. Гулиев
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Ионов
Пас отдал
А. Гулиев
ГОЛ! 1:0!
В. Ароян
Пас отдал
М. Араторе
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Антон Салетрос
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Годзюр
7
Данцев
6
Балажиц
92
Брызгалов
33
Ароян
10
Фидлер
20
Бумаль
70
Араторе
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
3-3-2-1-1
31
Абаев
16
Вилюш
15
Ингасон
6
Сигурдссон
18
Паршивлюк
8
Гацкан
7
Скопинцев
6
Салетрос
99
Гулиев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
7
Данцев
3
Меркулов
3
Меркулов
7
Данцев
70
Араторе
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
70
Араторе
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
18
Паршивлюк
43
Логашов
43
Логашов
18
Паршивлюк
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
Остались в запасе
Урал
Ростов
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Урал - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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