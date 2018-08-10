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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 10 августа 2018
Урал
10.08.2018, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
54'
Э. Бикфалви
85'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
85'
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
Пас отдал
Е. Луценко
83'
Желтая карточка
А. Соснин
83'
Замена
И. Темников
️️️️
К. Рауш
81'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Данцев
️️️️
А. Евсеев
79'
Замена
А. Егорычев
️️️️
В. Ильин
72'
62'
Замена
А. Соснин
️️️️
С. Хольмен
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Н. Димитров
54'
Желтая карточка
Р. Емельянов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
92
Брызгалов
15
Кулаков
92
Емельянов
20
Бумаль
94
Евсеев
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-3-3
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Рыков
44
Шунич
22
Жоаозиньо
27
Соу
34
Рауш
48
Луценко
11
Черных
8
Панченко
94
Евсеев
7
Данцев
7
Данцев
94
Евсеев
98
Ильин
5
Егорычев
5
Егорычев
98
Ильин
34
Рауш
11
Темников
11
Темников
34
Рауш
8
Хольмен
23
Соснин
23
Соснин
8
Хольмен
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
Остались в запасе
Урал
Динамо
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Урал - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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