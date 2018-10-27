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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Уфа
Урал - Уфа: обзор матча 27 октября 2018
Урал
27.10.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
61'
Э. Бикфалви
44'
П. Аликин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Уфа
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Панюков
90'
+1
Желтая карточка
Г. Балажиц
89'
Вторая желтая
А. Фидлер
87'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Егорычев
82'
79'
Замена
В. Кротов
️️️️
К. Карп
Желтая карточка
А. Фидлер
77'
68'
Желтая карточка
О. Тилль
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Н. Димитров
61'
60'
Замена
И. Пауревич
️️️️
Д. Сысуев
53'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
Д. Табидзе
44'
ГОЛ! 0:1!
П. Аликин
Пас отдал
О. Тилль
Желтая карточка
В. Ароян
37'
32'
Желтая карточка
В. Салатич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
6
Балажиц
15
Кулаков
10
Фидлер
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
11
Панюков
3-3-2-2
31
Беленов
15
Пуцко
5
Табидзе
3
Аликин
33
Сухов
55
Карп
24
Неделчару
10
Салатич
18
Тилль
44
Игбун
8
Сысуев
11
Панюков
40
Бавин
40
Бавин
11
Панюков
5
Егорычев
98
Ильин
98
Ильин
5
Егорычев
55
Карп
57
Кротов
57
Кротов
55
Карп
5
Табидзе
27
Живоглядов
27
Живоглядов
5
Табидзе
8
Сысуев
29
Пауревич
29
Пауревич
8
Сысуев
Остались в запасе
Урал
Уфа
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Урал - Уфа
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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