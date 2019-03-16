Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 16 марта 2019
Урал
16.03.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
75'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
Замена
В. Ароян
️️️️
Н. Димитров
86'
83'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Г. Щенников
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандес
Пас отдал
И. Обляков
Замена
А. Панюков
️️️️
П. Погребняк
69'
61'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Т. Нисимура
55'
Желтая карточка
К. Набабкин
54'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Х. Магнуссон
Замена
С. Брызгалов
️️️️
М. Меркулов
46'
30'
Желтая карточка
И. Дивеев
Желтая карточка
П. Бумаль
20'
15'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
4-1-4-1
31
Годзюр
3
Меркулов
23
Поляков
4
Страндберг
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
70
Араторе
5
Егорычев
17
Димитров
88
Погребняк
4-1-1-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
20
Нисимура
63
Чалов
17
Димитров
33
Ароян
33
Ароян
17
Димитров
3
Меркулов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
3
Меркулов
88
Погребняк
11
Панюков
11
Панюков
88
Погребняк
32
Магнуссон
14
Набабкин
14
Набабкин
32
Магнуссон
42
Щенников
8
Бистрович
8
Бистрович
42
Щенников
20
Нисимура
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Нисимура
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Урал - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Урал
ЦСКА
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
16
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Слуцкий высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 23:46
4
Британская газета включила Акинфеева и Яшина в необычный рейтинг
Вчера, 22:54
16
Кисляк назвал причину бана российского футбола
Вчера, 21:18
16
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+