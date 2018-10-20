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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 20 октября 2018
Урал
20.10.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
29'
А. Панюков
51'
М. Канунников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Крылья Советов
90'
+5
Желтая карточка
С. Корниленко
Желтая карточка
В. Ароян
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Вторая желтая
А. Евсеев
88'
87'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
Г. Зотов
Желтая карточка
В. Ильин
83'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Р. Емельянов
81'
Желтая карточка
А. Евсеев
77'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Панюков
77'
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Егорычев
70'
59'
Желтая карточка
С. Рыжиков
58'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Надсон
55'
Вторая желтая
В. Денисов
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
46'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
О. Ланин
Желтая карточка
А. Егорычев
42'
37'
Желтая карточка
Г. Зотов
34'
Желтая карточка
В. Денисов
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
Пас отдал
Н. Димитров
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Пол Антон
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
33
Ароян
6
Балажиц
15
Кулаков
92
Емельянов
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
11
Панюков
3-3-2-2
1
Рыжиков
30
Надсон
90
Бурлак
2
Рохель
31
Зотов
64
Ланин
29
Денисов
5
Антон
89
Молло
12
Корниленко
99
Канунников
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Фидлер
92
Емельянов
5
Егорычев
94
Евсеев
94
Евсеев
5
Егорычев
11
Панюков
98
Ильин
98
Ильин
11
Панюков
30
Надсон
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
30
Надсон
31
Зотов
4
Чичерин
4
Чичерин
31
Зотов
64
Ланин
44
Башкиров
44
Башкиров
64
Ланин
Остались в запасе
Урал
Крылья Советов
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Урал - Крылья Советов
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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