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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Урал
Оренбург - Урал: обзор матча 10 мая 2019
Оренбург
10.05.2019, пятница, 11:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Урал
72'
А. Сутормин
87'
А. Галаджан
51'
А. Ойеволе (АГ)
90+6'
П. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Урал
Желтая карточка
Д. Попович
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
П. Погребняк
Пас отдал
О. Эль Кабир
Желтая карточка
А. Галаджан
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Галаджан
Пас отдал
В. Шахов
87'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Деспотович
86'
80'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Р. Емельянов
Замена
В. Афонин
️️️️
А. Ойеволе
80'
78'
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Панюков
Замена
А. Галаджан
️️️️
Р. Алвеш
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Сутормин
Пас отдал
Д. Деспотович
72'
66'
Замена
А. Егорычев
️️️️
М. Араторе
Желтая карточка
Д. Мишкич
65'
Желтая карточка
А. Малых
60'
Желтая карточка
С. Терехов
55'
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Ойеволе
42'
Желтая карточка
М. Араторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-2-2-1-1
39
Фролов
58
Ойеволе
3
Сиваков
29
Шахов
32
Терехов
12
Малых
22
Попович
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
4
Страндберг
23
Поляков
3
Меркулов
92
Емельянов
20
Бумаль
70
Араторе
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
11
Панюков
21
Деспотович
32
Кулишев
32
Кулишев
21
Деспотович
16
Алвеш
57
Галаджан
57
Галаджан
16
Алвеш
58
Ойеволе
8
Афонин
8
Афонин
58
Ойеволе
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Фидлер
92
Емельянов
70
Араторе
5
Егорычев
5
Егорычев
70
Араторе
11
Панюков
88
Погребняк
88
Погребняк
11
Панюков
Остались в запасе
Оренбург
Урал
7
Андреа Чуканов
АП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
9
Александр Руденко
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Оренбург - Урал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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