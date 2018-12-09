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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 09 декабря 2018
Динамо
09.12.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Урал
12'
Жоаозиньо
44'
Е. Луценко
61'
А. Теттех
72'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Урал
Желтая карточка
Жоаозиньо
84'
77'
Замена
М. Араторе
️️️️
О. Эль Кабир
Замена
Г. Морозов
️️️️
К. Рауш
76'
ГОЛ! 4:0!
А. Козлов
Пас отдал
Жоаозиньо
72'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Черных
70'
68'
Замена
А. Егорычев
️️️️
П. Бумаль
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
68'
65'
Замена
А. Панюков
️️️️
В. Ильин
ГОЛ! 3:0!
А. Теттех
Пас отдал
Е. Луценко
61'
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
Пас отдал
А. Козлов
44'
41'
Желтая карточка
В. Ильин
39'
Желтая карточка
С. Брызгалов
ГОЛ! 1:0!
Жоаозиньо
Пас отдал
Е. Луценко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
8
Хольмен
44
Шунич
4
Евгеньев
34
Козлов
22
Жоаозиньо
55
Теттех
23
Соснин
34
Рауш
48
Луценко
11
Черных
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
92
Брызгалов
3
Меркулов
20
Бумаль
10
Фидлер
17
Димитров
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
11
Черных
27
Грулев
27
Грулев
11
Черных
34
Рауш
18
Морозов
18
Морозов
34
Рауш
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
20
Бумаль
5
Егорычев
5
Егорычев
20
Бумаль
58
Эль Кабир
70
Араторе
70
Араторе
58
Эль Кабир
98
Ильин
11
Панюков
11
Панюков
98
Ильин
Остались в запасе
Динамо
Урал
20
Мигел Кардозу
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
60
Владислав Полетаев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Динамо - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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