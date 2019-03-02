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РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 02 марта 2019
Урал
02.03.2019, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
42'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
90'
+3
Желтая карточка
А. Лунев
88'
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Дриусси
Желтая карточка
О. Эль Кабир
85'
84'
Замена
Эрнани
️️️️
Р. Мак
83'
Травма
Р. Мак
Замена
А. Егорычев
️️️️
Ю. Бавин
73'
73'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
Э. Бикфалви
70'
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
М. Оздоев
Желтая карточка
П. Бумаль
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
4
Страндберг
92
Брызгалов
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
88
Погребняк
4-1-1-2-2
99
Лунев
8
Смольников
44
Ракицкий
20
Иванович
18
Жирков
5
Барриос
21
Оздоев
9
Дриусси
21
Мак
20
Азмун
22
Дзюба
40
Бавин
5
Егорычев
5
Егорычев
40
Бавин
21
Мак
23
Эрнани
23
Эрнани
21
Мак
9
Дриусси
27
Шатов
27
Шатов
9
Дриусси
22
Дзюба
91
Заболотный
91
Заболотный
22
Дзюба
Остались в запасе
Урал
Зенит
60
Владислав Полетаев
ВР
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
70
Марко Араторе
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
70
Марко Араторе
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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