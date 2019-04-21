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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Рубин
Урал - Рубин: обзор матча 21 апреля 2019
Урал
21.04.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
1'
А. Егорычев
85'
Э. Бикфалви
4'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Рубин
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
О. Эль Кабир
85'
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Егорычев
85'
81'
Желтая карточка
А. Бухаров
79'
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Полоз
72'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
В. Подберезкин
Замена
Р. Емельянов
️️️️
П. Погребняк
67'
66'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Е. Башкиров
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
П. Бумаль
53'
19'
Желтая карточка
Д. Степанов
10'
Желтая карточка
Х. Байрамян
4'
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:0!
А. Егорычев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Рубин
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-1-3-2
31
Годзюр
33
Ароян
4
Страндберг
23
Поляков
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
11
Панюков
88
Погребняк
3-3-2-2
32
Коновалов
28
Сорокин
22
Уремович
5
Степанов
88
Камболов
15
Цаллагов
44
Башкиров
92
Подберезкин
17
Коновалов
19
Байрамян
7
Полоз
88
Погребняк
92
Емельянов
92
Емельянов
88
Погребняк
5
Егорычев
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Егорычев
20
Бумаль
10
Бикфалви
10
Бикфалви
20
Бумаль
92
Подберезкин
99
Акбашев
99
Акбашев
92
Подберезкин
44
Башкиров
28
Могилевец
28
Могилевец
44
Башкиров
7
Полоз
11
Бухаров
11
Бухаров
7
Полоз
Остались в запасе
Урал
Рубин
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
81
Реза Шекари
ЛВ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
1
Егор Тушев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ПАЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Урал - Рубин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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