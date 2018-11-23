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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 23 ноября 2018
Локомотив
23.11.2018, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Урал
27'
Ф. Смолов
31'
Д. Кулаков
51'
О. Эль Кабир (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Урал
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
77'
75'
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Б. Хеведес
57'
Травма
Б. Хеведес
55'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Эль Кабир
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Р. Тугарев
46'
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кулаков
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
27'
25'
Желтая карточка
В. Ильин
Желтая карточка
А. Миранчук
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
17
Николай Димитров
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
58
Отман Эль Кабир
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
24
Эдер
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
14
Чорлука
5
Хеведес
27
Денисов
20
Крыховяк
8
Тугарев
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
4-1-1-3-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
33
Ароян
3
Меркулов
10
Фидлер
40
Бавин
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
17
Димитров
98
Ильин
5
Хеведес
20
Игнатьев
20
Игнатьев
5
Хеведес
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
8
Тугарев
8
Фарфан
8
Фарфан
8
Тугарев
Остались в запасе
Локомотив
Урал
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Локомотив - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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