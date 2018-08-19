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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 19 августа 2018
Зенит
19.08.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Урал
12'
С. Дриусси
16'
С. Дриусси
78'
А. Дзюба
89'
Л. Паредес
6'
Ю. Бавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Урал
ГОЛ! 4:1!
Л. Паредес
89'
88'
Желтая карточка
А. Евсеев
Желтая карточка
М. Краневиттер
85'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
84'
79'
Замена
А. Евсеев
️️️️
Ю. Бавин
ГОЛ! 3:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Дриусси
78'
73'
Желтая карточка
В. Ароян
70'
Замена
В. Ароян
️️️️
Д. Кулаков
Замена
А. Анюков
️️️️
Э. Набиуллин
62'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
К. Нобоа
59'
58'
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
М. Араторе
Травма
К. Нобоа
57'
42'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
ГОЛ! 2:1!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Ерохин
16'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Ерохин
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
17
Николай Димитров
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
70
Марко Араторе
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Лунев
3
Набиуллин
32
Мевля
20
Иванович
8
Смольников
5
Паредес
16
Нобоа
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
4-1-1-3-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
92
Брызгалов
5
Ходжаниязов
20
Бумаль
40
Бавин
70
Араторе
10
Бикфалви
17
Димитров
98
Ильин
3
Набиуллин
22
Анюков
22
Анюков
3
Набиуллин
16
Нобоа
5
Краневиттер
5
Краневиттер
16
Нобоа
22
Дзюба
91
Заболотный
91
Заболотный
22
Дзюба
15
Кулаков
33
Ароян
33
Ароян
15
Кулаков
70
Араторе
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
70
Араторе
40
Бавин
94
Евсеев
94
Евсеев
40
Бавин
Остались в запасе
Зенит
Урал
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Зенит - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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