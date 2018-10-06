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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Урал
Рубин - Урал: обзор матча 06 октября 2018
Рубин
06.10.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Урал
21'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Урал
86'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Н. Димитров
Желтая карточка
И. Коновалов
83'
77'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
И. Жигулев
Замена
Е. Сорокин
️️️️
Р. Камболов
76'
Желтая карточка
С. Азмун
68'
66'
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Панюков
Замена
Х. Байрамян
️️️️
В. Устинов
62'
Замена
П. Могилевец
️️️️
В. Подберезкин
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
И. Коновалов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
81
Реза Шекари
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Коновалов
13
Гранат
22
Уремович
44
Навас
30
Кудряшов
88
Камболов
19
Устинов
92
Подберезкин
17
Коновалов
7
Полоз
20
Азмун
4-3-1-2
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
6
Балажиц
3
Меркулов
17
Димитров
10
Жигулев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
11
Панюков
98
Ильин
88
Камболов
28
Сорокин
28
Сорокин
88
Камболов
92
Подберезкин
28
Могилевец
28
Могилевец
92
Подберезкин
19
Устинов
19
Байрамян
19
Байрамян
19
Устинов
11
Панюков
5
Егорычев
5
Егорычев
11
Панюков
10
Жигулев
40
Бавин
40
Бавин
10
Жигулев
17
Димитров
10
Юсупов
10
Юсупов
17
Димитров
Остались в запасе
Рубин
Урал
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
81
Реза Шекари
ЛВ
23
Егор Бабурин
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Рубин - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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