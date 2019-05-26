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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Урал
Анжи - Урал: обзор матча 26 мая 2019
Анжи
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Урал
56'
П. Погребняк
59'
С. Брызгалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Урал
90'
Замена
А. Данцев
️️️️
М. Араторе
Замена
А. Кацаев
️️️️
Г. Агаларов
80'
Желтая карточка
М. Магомедов
78'
Замена
А. Понсе
️️️️
П. Долгов
75'
74'
Замена
А. Фидлер
️️️️
П. Бумаль
Замена
М. Магомедов
️️️️
А. Ахъядов
67'
59'
ГОЛ! 0:2!
С. Брызгалов
Пас отдал
М. Араторе
56'
ГОЛ! 0:1!
П. Погребняк
Пас отдал
Д. Кулаков
46'
Замена
А. Катрич
️️️️
А. Панюков
16'
Желтая карточка
П. Бумаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
55
Аликади Саидов
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
37
Павел Калошин
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Анжи
13
Максим Богатырев
ВР
77
Мухтар Ханмурзаев
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
14
Валентин Андямов
ОП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
30
Рамазан Керимов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
4-3-3
99
Дюпин
23
Чистяков
4
Белов
37
Калошин
55
Саидов
8
Закиров
5
Ондуа
17
Иванченко
33
Ахъядов
91
Долгов
25
Агаларов
4-2-1-3
31
Годзюр
15
Кулаков
92
Брызгалов
33
Ароян
3
Меркулов
92
Емельянов
20
Бумаль
70
Араторе
11
Панюков
98
Ильин
88
Погребняк
33
Ахъядов
7
Магомедов
7
Магомедов
33
Ахъядов
25
Агаларов
10
Кацаев
10
Кацаев
25
Агаларов
91
Долгов
9
Понсе
9
Понсе
91
Долгов
11
Панюков
77
Катрич
77
Катрич
11
Панюков
70
Араторе
7
Данцев
7
Данцев
70
Араторе
20
Бумаль
10
Фидлер
10
Фидлер
20
Бумаль
Остались в запасе
Анжи
Урал
14
Валентин Андямов
ОП
77
Мухтар Ханмурзаев
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
30
Рамазан Керимов
ЦП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
13
Максим Богатырев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
14
Валентин Андямов
ОП
77
Мухтар Ханмурзаев
ЦЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
30
Рамазан Керимов
ЦП
88
Шахбан Гайдаров
ОП
13
Максим Богатырев
ВР
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Анжи - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Анжи-Арена
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