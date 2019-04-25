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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 25 апреля 2019
Крылья Советов
25.04.2019, четверг, 18:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Урал
61'
О. Эль Кабир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Урал
90'
+6
Замена
В. Ароян
️️️️
Н. Димитров
90'
+5
Желтая карточка
Р. Емельянов
87'
Желтая карточка
Я. Годзюр
79'
Замена
А. Панюков
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
Джано
77'
77'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Егорычев
Замена
А. Самедов
️️️️
Джано
77'
Замена
П. Антон
️️️️
М. Рабиу
70'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Эль Кабир
Желтая карточка
М. Самарджич
53'
Замена
С. Корниленко
️️️️
В. Вучичевич
46'
Желтая карточка
В. Вучичевич
42'
8'
Желтая карточка
П. Бумаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
7
Джано
АП
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
5
Пол Антон
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-3-2-2
1
Рыжиков
31
Зотов
90
Бурлак
19
Самарджич
29
Денисов
19
Рабиу
49
Шишкин
77
Зиньковский
7
Джано
7
Шейдаев
22
Вучичевич
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
4
Страндберг
23
Поляков
3
Меркулов
20
Бумаль
17
Димитров
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
88
Погребняк
19
Рабиу
5
Антон
5
Антон
19
Рабиу
7
Джано
19
Самедов
19
Самедов
7
Джано
22
Вучичевич
12
Корниленко
12
Корниленко
22
Вучичевич
17
Димитров
33
Ароян
33
Ароян
17
Димитров
5
Егорычев
92
Емельянов
92
Емельянов
5
Егорычев
88
Погребняк
11
Панюков
11
Панюков
88
Погребняк
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Крылья Советов - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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