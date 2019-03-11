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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 11 марта 2019
Ахмат
11.03.2019, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Урал
56'
Б. Балай (П)
38'
М. Мохаммади (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
Желтая карточка
Е. Городов
90'
+1
Замена
А. Мбенг
️️️️
Исмаэл
89'
Замена
М. Митришев
️️️️
О. Иванов
83'
76'
Замена
М. Араторе
️️️️
О. Эль Кабир
Желтая карточка
Б. Бериша
71'
62'
Замена
А. Панюков
️️️️
П. Погребняк
Замена
Б. Бериша
️️️️
Раванелли
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Балай
56'
55'
Желтая карточка
О. Эль Кабир
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Мохаммади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
4
Дамьян Шиманьски
ВР
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-3-1-1
4
Шиманьски
3
Плиев
5
Мохаммади
13
Семенов
5
Мусалов
11
Исмаэл
0
Швец
19
Иванов
12
Раванелли
9
Балай
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Поляков
4
Страндберг
3
Меркулов
20
Бумаль
17
Димитров
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
88
Погребняк
12
Раванелли
7
Бериша
7
Бериша
12
Раванелли
19
Иванов
95
Митришев
95
Митришев
19
Иванов
11
Исмаэл
11
Мбенг
11
Мбенг
11
Исмаэл
58
Эль Кабир
70
Араторе
70
Араторе
58
Эль Кабир
88
Погребняк
11
Панюков
11
Панюков
88
Погребняк
Остались в запасе
Ахмат
Урал
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
77
Анатолий Катрич
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ахмат - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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