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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 30 марта 2019
Ростов
30.03.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Урал
10'
А. Ионов
90+3'
М. Мевля
52'
О. Эль Кабир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Урал
ГОЛ! 2:1!
М. Мевля
Пас отдал
И. Попов
90'
+3
Желтая карточка
М. Норманн
86'
85'
Замена
М. Араторе
️️️️
Н. Димитров
Замена
И. Попов
️️️️
Р. Еременко
84'
79'
Желтая карточка
П. Погребняк
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Ионов
69'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Б. Сигурдарсон
68'
Желтая карточка
А. Зуев
67'
52'
ГОЛ! 1:1!
О. Эль Кабир
Желтая карточка
С. Паршивлюк
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
М. Норманн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
99
Новосельцев
32
Мевля
6
Сигурдссон
23
Чернов
17
Норманн
18
Паршивлюк
26
Еременко
17
Зуев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Поляков
4
Страндберг
3
Меркулов
20
Бумаль
17
Димитров
40
Бавин
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
88
Погребняк
26
Еременко
71
Попов
71
Попов
26
Еременко
11
Ионов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
11
Ионов
16
Сигурдарсон
14
Шомуродов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
17
Димитров
70
Араторе
70
Араторе
17
Димитров
Остались в запасе
Ростов
Урал
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ростов - Урал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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