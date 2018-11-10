Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Оренбург
Урал - Оренбург: обзор матча 10 ноября 2018
Урал
10.11.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
31'
Н. Димитров
86'
Н. Димитров
89'
С. Бегич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Оренбург
Желтая карточка
В. Ильин
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Бегич
88'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ! 2:0!
Н. Димитров
Пас отдал
В. Ильин
86'
Желтая карточка
А. Фидлер
84'
Замена
М. Араторе
️️️️
О. Эль Кабир
82'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Панюков
78'
Замена
В. Ильин
️️️️
П. Бумаль
74'
62'
Желтая карточка
А. Малых
56'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
А. Кулишев
45'
Желтая карточка
Д. Мишкич
ГОЛ! 1:0!
Н. Димитров
Пас отдал
О. Эль Кабир
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
92
Брызгалов
6
Балажиц
15
Кулаков
10
Фидлер
20
Бумаль
58
Эль Кабир
17
Димитров
10
Бикфалви
11
Панюков
3-2-2-2
56
Довбня
3
Сиваков
2
Бегич
15
Андреев
11
Сутормин
32
Терехов
7
Маляров
33
Мишкич
32
Кулишев
7
Чуканов
11
Панюков
40
Бавин
40
Бавин
11
Панюков
58
Эль Кабир
70
Араторе
70
Араторе
58
Эль Кабир
20
Бумаль
98
Ильин
98
Ильин
20
Бумаль
7
Чуканов
16
Алвеш
16
Алвеш
7
Чуканов
32
Кулишев
21
Деспотович
21
Деспотович
32
Кулишев
Остались в запасе
Урал
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Урал - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Урал
Оренбург
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
11:50
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Балтики» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 09:16
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
11:50
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Балтики» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 09:16
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+