Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Анжи
Урал - Анжи: обзор матча 28 июля 2018
Урал
28.07.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
83'
П. Антон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Анжи
Желтая карточка
Д. Динга
90'
+3
Замена
А. Юсупов
️️️️
М. Меркулов
87'
83'
ГОЛ! 0:1!
П. Антон
Пас отдал
Г. Тетрашвили
80'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
А. Мохаммад
72'
Желтая карточка
И. Маркелов
68'
Замена
П. Антон
️️️️
И. Чайковский
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Егорычев
63'
55'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Ахъядов
52'
Желтая карточка
М. Рабиу
41'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
24'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
5
Пол Антон
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
6
Балажиц
6
Динга
15
Кулаков
92
Емельянов
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
2-2-4-1
99
Дюпин
3
Удалый
4
Чансельор
4
Чайковский
19
Рабиу
55
Кулик
96
Мохаммад
3
Тетрашвили
13
Гиголаев
33
Ахъядов
5
Егорычев
94
Евсеев
94
Евсеев
5
Егорычев
3
Меркулов
10
Юсупов
10
Юсупов
3
Меркулов
4
Чайковский
5
Антон
5
Антон
4
Чайковский
33
Ахъядов
88
Маркелов
88
Маркелов
33
Ахъядов
96
Мохаммад
25
Агаларов
25
Агаларов
96
Мохаммад
Остались в запасе
Урал
Анжи
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
4
Константин Савичев
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Урал - Анжи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Павел Шадыханов (Москва)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Московская область)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Урал
Анжи
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Первая лига: шансы «Уфы» и «Урала» на победу в матче 18-го тура
08:54
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
19 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+