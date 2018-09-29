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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 29 сентября 2018
Урал
29.09.2018, суббота, 11:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
63'
А. Панюков
84'
А. Панюков
27'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Арсенал
Желтая карточка
О. Эль Кабир
90'
+4
86'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Р. Мирзов
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
Пас отдал
О. Эль Кабир
84'
Желтая карточка
П. Бумаль
83'
74'
Замена
О. Ожегович
️️️️
З. Бакаев
68'
Замена
Э. Кангва
️️️️
С. Ткачев
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Фидлер
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Панюков
Пас отдал
О. Эль Кабир
63'
Замена
О. Эль Кабир
️️️️
М. Араторе
62'
61'
Желтая карточка
К. Берхамов
Замена
А. Панюков
️️️️
В. Ильин
57'
Желтая карточка
Д. Кулаков
56'
52'
Желтая карточка
А. Хагуш
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
92
Брызгалов
6
Балажиц
15
Кулаков
20
Бумаль
10
Фидлер
70
Араторе
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-3-1-2
25
Нигматуллин
14
Хагуш
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
7
Берхамов
6
Кадири
11
Ткачев
77
Бакаев
27
Мирзов
19
Джорджевич
70
Араторе
58
Эль Кабир
58
Эль Кабир
70
Араторе
10
Фидлер
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Фидлер
98
Ильин
11
Панюков
11
Панюков
98
Ильин
11
Ткачев
10
Кангва
10
Кангва
11
Ткачев
27
Мирзов
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Мирзов
77
Бакаев
9
Ожегович
9
Ожегович
77
Бакаев
Остались в запасе
Урал
Арсенал
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
20
Ярослав Ивакин
ПВ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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