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РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 04 ноября 2018
Спартак
04.11.2018, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Урал
74'
Л. Адриано
29'
Н. Димитров
76'
А. Панюков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
90'
Замена
М. Араторе
️️️️
О. Эль Кабир
89'
Желтая карточка
О. Эль Кабир
85'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Панюков
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
79'
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Панюков
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
Пас отдал
С. Ханни
74'
Замена
Р. Еременко
️️️️
М. Игнатов
55'
Замена
С. Ханни
️️️️
А. Ташаев
54'
47'
Желтая карточка
Ю. Бавин
45'
Желтая карточка
Д. Кулаков
Желтая карточка
Г. Джикия
38'
38'
Желтая карточка
А. Панюков
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Димитров
Желтая карточка
И. Кутепов
28'
17'
Желтая карточка
В. Ароян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
16
Сальваторе Боккетти
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
17
Николай Димитров
ЛВ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
58
Отман Эль Кабир
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
4-1-2-2-1
98
Максименко
23
Комбаров
2
Кутепов
14
Джикия
33
Петкович
16
Боккетти
71
Попов
47
Зобнин
8
Игнатов
88
Ташаев
4
Адриано
4-1-1-2-2
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
6
Балажиц
3
Меркулов
20
Бумаль
40
Бавин
58
Эль Кабир
17
Димитров
98
Ильин
11
Панюков
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
8
Игнатов
26
Еременко
26
Еременко
8
Игнатов
88
Ташаев
94
Ханни
94
Ханни
88
Ташаев
11
Панюков
92
Брызгалов
92
Брызгалов
11
Панюков
58
Эль Кабир
70
Араторе
70
Араторе
58
Эль Кабир
Остались в запасе
Спартак
Урал
99
Силванус Нимели
ЦФ
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Рауль Рианчо
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
99
Силванус Нимели
ЦФ
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Рауль Рианчо
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Спартак - Урал
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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