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    • Данцев: «Не верю, что в «Урале» есть тот, кто поставил на поражение команды»

    Данцев: «Не верю, что в «Урале» есть тот, кто поставил на поражение команды»

    Полузащитник «Урала» Александр Данцев, подозреваемый в совершении ставки на матч Премьер лиги против «Терека», рассказал о сложившейся ситуации.

    «Сейчас полиция наводит справки, разбирается, ставил ли кто-нибудь из игроков «Урала» на матч против «Терека». В моих интересах довести это дело до конца. Клуб мне всячески помогает. В том числе и президент «Урала» Григорий Иванов.

    Я клянусь, что никогда не занимался этим. Пускай проверяют любые органы. Я чист. Сейчас органы проверяют сведения о том, верна ли информация, что игрок «Урала» делал ставку на матч нашей команды против «Терека». В букмекерскую контору послан запрос. Если это действительно так и кто-то ставил – он будет отвечать за свой поступок. Но я не верю, что в «Урале» есть такой футболист. А если есть, то он конкретно попал», – сказал полузащитник.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.09.2015 12:51
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    Комментарии (2)
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    Serjoga
    1441722923
    Игрок,участвующий в событии, оплачивать ставку под своей фамилией и своей картой не имеет право! Даже при выигрыше ставки он эти деньги не получит! Толк будет только в том случае, если его деньги поставит посторонний человек для этого матча! И как, интересно, в данном случае можно вычислить игрока Урала? Да никак! Болтовня все это!
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