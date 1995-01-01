Четыре игрока «Урала» включены в символическую сборную 2-го тура РПЛ по версии InStat

РПЛ в твиттере представила символическую сборную второго тура по версии InStat.

В команду вошли четверо игроков «Урала», двое футболистов «Краснодара» и по одному представителю «Рубина», «Арсенала», «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Роман Емельянов («Урал»), Максим Беляев («Арсенал»), Денис Кулаков («Урал»);

Полузащитники: Фернандо («Спартак»), Отман Эль Кабир («Урал»), Юнес Намли («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА);

Нападающие: Владимир Ильин («Урал»), Сердар Азмун («Зенит»).