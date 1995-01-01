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    Четыре игрока «Урала» включены в символическую сборную 2-го тура РПЛ по версии InStat

    РПЛ в твиттере представила символическую сборную второго тура по версии InStat.

    В команду вошли четверо игроков «Урала», двое футболистов «Краснодара» и по одному представителю «Рубина», «Арсенала», «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

    Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);

    Защитники: Кристиан Рамирес («Краснодар»), Роман Емельянов («Урал»), Максим Беляев («Арсенал»), Денис Кулаков («Урал»);

    Полузащитники: Фернандо («Спартак»), Отман Эль Кабир («Урал»), Юнес Намли («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА);

    Нападающие: Владимир Ильин («Урал»), Сердар Азмун («Зенит»).

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2277

      paracetamol 1 час назад

      Ильин и Азмун лучшие! И Дюпин тоже.

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      Рейтинг: +6969

      KLIM777 1 час назад

      В принципе так и есть. только по беляеву вопросы. Его клуб пропустил 2, при том что он центральный защ.

      0
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      Рейтинг: +1405

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Символическую сборную составлял журнал "Фитиль"?

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