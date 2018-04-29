Эль Кабир: «Президент «Анжи» как-то воздействовал на судью после матча с «Уралом». Этого не должно случаться»

Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир заявил, что президент «Анжи» Осман Кадиев после матча команд в матче 27-го тура РФПЛ воздействовал на судью.

«Мы слышали какие-то крики, но были сконцентрированы больше на своих действиях, на своей игре. Когда ты сосредоточен, то не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя.

Знаю только о том, что президент «Анжи» как-то воздействовал на судью после матча. Это вещи, которые не должны случаться на таком уровне. Все игроки и арбитры совершают ошибки», – приводит слова Эль-Кабира Eanews.

Напомним, Кадиев нецензурно выражался в адрес арбитров.