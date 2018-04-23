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  • Егоров: «Президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров после матча с «Уралом»

Егоров: «Президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров после матча с «Уралом»

23 апреля 2018, 12:23
14

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что по завершении поединка 27 тура РФПЛ между «Анжи» и «Уралом» (0:1) президент махачкалинского клуба Осман Кадиев нецензурно выражался в адрес арбитров встречи.

«Согласно рапорту, после игры между «Анжи» и «Уралом» президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча», – сказал Егоров.

Напомним, во время послематчевого флеш-интервью главного тренера екатернибуржцев Александра Тарханова на заднем фоне была слышна нецензурная брань в адрес судей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Урал Егоров Александр
Комментарии (14)
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vladik12
1524475743
Так и знал, что это Осман.
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Чоткий
1524477783
Красава, дядь Осман!! За такое судейство на ножи ставят!!! Нужна будет помощь - звони, там порешаем чо как!! Я с этими упырями долго не базарю. Ну ты помнишь, как тогда в Хасавюрте все разрулили... Я тоже тут не пряник, в москве не на копейке двигаюсь, вопросы могу решить жестко
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KARAT777
1524478817
уникальный случай- матом на судью??? Такого в России ни один человек себе этого не позволял. Как это оскорбить матом судью.
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nirita
1524479275
За такое судейство надо было в камеру всё это сказать. А Егоров не далёк от Будогосского.
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Garrincha58
1524479969
джигитам у нас все позволено они же верные, а мы все неверные
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momwig_
1524481172
Тут проблемы в первую очередь из-за "языкового барьера". Ясно ,что когда южный человек на эмоциях, он переходит местами на более привычный ему родной язык... так вот фраза "Я твой уаще всё ...ал", несмотря на похожее звучание с фразой на русском матерном, близко к смыслу переводится как: "Уважаемый! Я в корне не согласен с некоторыми Вашими заявлениями!" (хотя тут скорее всего было "с некоторыми решениями", точного однозначного перевода, к сожалению, здесь нет).
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ДяДь ПашА
1524482629
Ну ничего им скоро в фнл ,там поспокойнее будет)
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Сибирь за Спартак
1524493010
Я о судьях редко цензурно выражаюсь.
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zigbert
1524495374
Кадиев -лицо официальное и должен сдерживать свои эмоции,но пусть лучше так чем применять рукоприкладство.
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OfaZavr
1524496756
это по моему все зрители слышали) теперь будет наказан за несдержанность.
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