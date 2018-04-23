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    Егоров: «Президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров после матча с «Уралом»

    Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что по завершении поединка 27 тура РФПЛ между «Анжи» и «Уралом» (0:1) президент махачкалинского клуба Осман Кадиев нецензурно выражался в адрес арбитров встречи.

    «Согласно рапорту, после игры между «Анжи» и «Уралом» президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча», – сказал Егоров.

    Напомним, во время послематчевого флеш-интервью главного тренера екатернибуржцев Александра Тарханова на заднем фоне была слышна нецензурная брань в адрес судей.

    Источник: Sport24

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    23.04.2018 12:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:19

      это по моему все зрители слышали) теперь будет наказан за несдержанность.

      2
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 17:56

      Кадиев -лицо официальное и должен сдерживать свои эмоции,но пусть лучше так чем применять рукоприкладство.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 апреля 2018, 17:16

      Я о судьях редко цензурно выражаюсь.

      7
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 23 апреля 2018, 14:23

      Ну ничего им скоро в фнл ,там поспокойнее будет)

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 апреля 2018, 13:59

      Тут проблемы в первую очередь из-за "языкового барьера". Ясно ,что когда южный человек на эмоциях, он переходит местами на более привычный ему родной язык... так вот фраза "Я твой уаще всё ...ал", несмотря на похожее звучание с фразой на русском матерном, близко к смыслу переводится как: "Уважаемый! Я в корне не согласен с некоторыми Вашими заявлениями!" (хотя тут скорее всего было "с некоторыми решениями", точного однозначного перевода, к сожалению, здесь нет).

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 13:39

      джигитам у нас все позволено они же верные, а мы все неверные

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Garrincha58 28 апреля 2018, 09:02

      Ты давай прекращай, интригант!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 апреля 2018, 13:32

      кричал наверное мазафака все дела?

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 13:28

      Горячий кавказский мужчина)

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      Рейтинг: +239

      nirita 23 апреля 2018, 13:27

      За такое судейство надо было в камеру всё это сказать.
      А Егоров не далёк от Будогосского.

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 апреля 2018, 13:20

      уникальный случай- матом на судью??? Такого в России ни один человек себе этого не позволял. Как это оскорбить матом судью.

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