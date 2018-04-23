Егоров: «Президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров после матча с «Уралом»

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что по завершении поединка 27 тура РФПЛ между «Анжи» и «Уралом» (0:1) президент махачкалинского клуба Осман Кадиев нецензурно выражался в адрес арбитров встречи.

«Согласно рапорту, после игры между «Анжи» и «Уралом» президент «Анжи» Кадиев нецензурно оскорблял арбитров матча», – сказал Егоров.

Напомним, во время послематчевого флеш-интервью главного тренера екатернибуржцев Александра Тарханова на заднем фоне была слышна нецензурная брань в адрес судей.