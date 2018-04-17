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  • Эль Кабир: «Спартак» ничем особенным не впечатлил. Ожидал от них большего. «Урал» победил по делу»

Эль Кабир: «Спартак» ничем особенным не впечатлил. Ожидал от них большего. «Урал» победил по делу»

17 апреля 2018, 22:10
9

Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

После этого результата екатеринбургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, москвичи – вторые.

– Ожидали, что справитесь с чемпионом?

– «Спартак» обладает несколькими действительно мощными игроками атаки. Но у всех есть свои минусы, «Уралу» нужно было только воспользоваться ими, сыграть компактно и не упустить возможности забить. Ключ к успеху – игра в обороне, где все показали лучшие качества. Ну и повезло нам немного, да. При таких условиях «Урал» может обыгрывать кого угодно.

– «Спартак» вас ничем не впечатлил?

– Не особенно. Ожидал от них немного большего. Но это не отменяет нашей хорошей игры. «Урал» сделал все, что должен. Никакого совпадения нет. Мы выиграли по делу и заслуживали как минимум очка. Но победа – еще лучше!

– Знали, что эта игра была решающей для «Спартака» в чемпионской гонке?

– Это не то, на чем мы фокусировались. Больше думаем о себе, а не о сопернике. У нас был свой план. Перед матчем сказали друг другу: «Будем верить в себя – победим даже «Спартак».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Эль Кабир Отман
Комментарии (9)
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Федя Кабак
1523993476
Всё верно. Они очень самонадеянны и много болтают)и всегда говорят, что нужно выигрывать оставшиеся матчи
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Павелий
1523994784
Спартак подвела реализация и брак средней линии. И Эль Кабир умолчал, что практически у всех команд РФПЛ 2 ключевых матча в году - оба со Спартаком. Поэтому в этих матчах футболисты умирают на поле, стелятся под мяч при ударах и т.п. И если вдруг потом что-то получается по итогу, то начинают бахвалиться. Мол, мы по делу обыграли Спартак. Ну а Кабиру для информации. После того, как Заболотный забил мяч Спартаку 17 сентября 2017 года и стал понтоваться, то за последующие 23 матча во всех турнирах он забил лишь один мяч. И тот 4 ноября 2017, т.е. почти полгода назад. Так что футбольный Бог за бахвальство по итогам матчей со Спартаком наказывает больно, сильно и точно по голове.
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ДАША Д
1524018534
Уралу просто повезло.
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Диктор
1524022468
Хвастунишка.
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Urland
1524023167
тут вся правда в том, что не Урал выиграл, а проиграл Спартак, игроки поплыли после такого количества не реализованных моментов, а с такими подарками с пассами сопернику на своей половине поля и я смог бы забить.
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Д Альбертини
1524028906
Силы на кубковую игру сэконоимли.. уроды. Чемпионство слили
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zigbert
1524029011
Играть так надо в каждой игре,а не только против Спартака.
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OfaZavr
1524040607
у Спартака просто было много брака и ошибок которыми Урал удачно воспользовался.
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