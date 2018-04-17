Эль Кабир: «Спартак» ничем особенным не впечатлил. Ожидал от них большего. «Урал» победил по делу»

Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ.

После этого результата екатеринбургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, москвичи – вторые.

– Ожидали, что справитесь с чемпионом?

– «Спартак» обладает несколькими действительно мощными игроками атаки. Но у всех есть свои минусы, «Уралу» нужно было только воспользоваться ими, сыграть компактно и не упустить возможности забить. Ключ к успеху – игра в обороне, где все показали лучшие качества. Ну и повезло нам немного, да. При таких условиях «Урал» может обыгрывать кого угодно.

– «Спартак» вас ничем не впечатлил?

– Не особенно. Ожидал от них немного большего. Но это не отменяет нашей хорошей игры. «Урал» сделал все, что должен. Никакого совпадения нет. Мы выиграли по делу и заслуживали как минимум очка. Но победа – еще лучше!

– Знали, что эта игра была решающей для «Спартака» в чемпионской гонке?

– Это не то, на чем мы фокусировались. Больше думаем о себе, а не о сопернике. У нас был свой план. Перед матчем сказали друг другу: «Будем верить в себя – победим даже «Спартак».