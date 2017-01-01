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    «Чемпионат»: Эль Кабир близок к переходу из «Урала» в «Динамо» за 2,5 миллиона

    Как сообщает «Чемпионат», полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир с большой долей вероятности перейдет в «Динамо». Москвичи заплатят за 27-летнего футболиста 2,5 миллиона евро.

    Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Зенита».

    • Эль Кабир перебрался в екатеринбургский клуб из «Юргордена» в начале 2018 года за 600 тысяч евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел 34 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт игрока с «Уралом» рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Эль Кабира в 2 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      GSmall 21 минуту назад

      Они когда нибудь поймут интересно,что покупка игроков из своего же чемпионата приводит к стогнации.Бундеслига тому подтверждение.Скауты могли бы поехать в какой нибудь Сенегал и взять негретенка,который был бы в разы лучше и не просил бы много

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      Рейтинг: +4714

      prezent2017 24 минуты назад

      Я бы лямов 5 попросил. Хотя Хохлу кого не купи...

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      Рейтинг: +613

      life85 43 минуты назад

      Хорошее усиление для Динамо и БОЛЬШАЯ потеря для Урала !

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      Рейтинг: +1239

      Леха из Твери > life85 39 минут назад

      Уралу вообще без разницы. Какая разница с кем договорняки катать?!

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      Рейтинг: +356

      Киркинитидец 1 час назад

      я дружелюбен и вежлив - Динамо - чемпион...тьфу-тьфу что б не згазить!

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      Рейтинг: +132

      garet12222 1 час назад

      Эль Кабир вполне может еще прибавить в сильной команде, но не в динамо

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