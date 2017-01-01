«Чемпионат»: Эль Кабир близок к переходу из «Урала» в «Динамо» за 2,5 миллиона

Как сообщает «Чемпионат», полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир с большой долей вероятности перейдет в «Динамо». Москвичи заплатят за 27-летнего футболиста 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Зенита».