«Чемпионат»: Эль Кабир близок к переходу из «Урала» в «Динамо» за 2,5 миллиона

Они когда нибудь поймут интересно,что покупка игроков из своего же чемпионата приводит к стогнации.Бундеслига тому подтверждение.Скауты могли бы поехать в какой нибудь Сенегал и взять негретенка,который был бы в разы лучше и не просил бы много
Как сообщает «Чемпионат», полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир с большой долей вероятности перейдет в «Динамо». Москвичи заплатят за 27-летнего футболиста 2,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Зенита».
- Эль Кабир перебрался в екатеринбургский клуб из «Юргордена» в начале 2018 года за 600 тысяч евро.
- В текущем сезоне хавбек провел 34 матча, забил пять голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт игрока с «Уралом» рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Эль Кабира в 2 миллиона евро.