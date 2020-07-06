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  • Евсеев – о конфликте с Эль Кабиром: «Когда легионер в России начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться»

Евсеев – о конфликте с Эль Кабиром: «Когда легионер в России начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться»

6 июля 2020, 09:49
14

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о словесной перепалке с полузащитником «Урала» Отманом Эль Кабиром во время воскресного матча.

«Ничего не случилось. Я стоял в своей зоне. Где мне можно находиться. А когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться. Мы где? В России или нет?» – сказал Евсеев.

  • Матч завершился ничьей 1:1.
  • Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
  • Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Урал Эль Кабир Отман Евсеев Василий
Комментарии (14)
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Давид59
1594018593
Элькабир ещё не знает, как Евсеев может сказануть! Пусть в Уэльсе наведёт справки!
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mdu86
1594023737
Социальная дистанция явно нарушена ))
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САДЫЧОК
1594025442
Как человек Евсеев просто Г.... !
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paracetamol
1594026543
Пей Кефир что-то обнаглел!
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general.lizyukov
1594026831
Вадик, по.блищу этому н.е.г.ритосу ))) Судья - дятел, Евсеев не пересек границу зоны.
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моэм
1594028675
Просто этот рубероид не знал , что нарвался на простого русского мужика , посылавшего на три буквы весь Уэльс и Голландию , да на весь мир под тысячами телекамер...Евсеев всегда может дать по рогам любой борзоте.
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JTherry
1594036948
"когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться" "обнуленная" Конституция - в действии! пусть на колено встанет перед тренером из России - white live matter!!!))
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Граф2019
1594044107
у Евсеева интелект ... на нуле!
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Niko
1594049945
Евсеев был дураком когда играл, таким и остался. Сорвал атаку, а сейчас ещё оправдывается популистскими методами.
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morgnul59
1594051419
Вадик, кончай бухать ! Рожа ж отекла, дальше уже белочка придёт
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