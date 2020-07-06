Евсеев – о конфликте с Эль Кабиром: «Когда легионер в России начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о словесной перепалке с полузащитником «Урала» Отманом Эль Кабиром во время воскресного матча.
«Ничего не случилось. Я стоял в своей зоне. Где мне можно находиться. А когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться. Мы где? В России или нет?» – сказал Евсеев.
- Матч завершился ничьей 1:1.
- Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
- Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»