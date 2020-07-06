Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евсеев – о конфликте с Эль Кабиром: «Когда легионер в России начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о словесной перепалке с полузащитником «Урала» Отманом Эль Кабиром во время воскресного матча.

    «Ничего не случилось. Я стоял в своей зоне. Где мне можно находиться. А когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться. Мы где? В России или нет?» – сказал Евсеев.

    • Матч завершился ничьей 1:1.
    • Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года.
    • Эль Кабир выступает за «Урал» с февраля 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2020 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 7 июля 2020, 17:16

      Евсеев быдлан и его уфа быдланская. Желаю им на следующий сезон вылететь из премьер лиги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 6 июля 2020, 19:42

      Как был быдлотой, так и остался. Вот оно - гостеприимство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      morgnul59 6 июля 2020, 19:03

      Вадик, кончай бухать ! Рожа ж отекла, дальше уже белочка придёт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 6 июля 2020, 18:39

      Евсеев был дураком когда играл, таким и остался. Сорвал атаку, а сейчас ещё оправдывается популистскими методами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Граф2019 6 июля 2020, 17:01

      у Евсеева интелект ... на нуле!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 6 июля 2020, 16:18

      Евсеев - националист) Красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 6 июля 2020, 15:02

      "когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться"
      "обнуленная" Конституция - в действии! пусть на колено встанет перед тренером из России - white live matter!!!))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2303

      моэм 6 июля 2020, 12:44

      Просто этот рубероид не знал , что нарвался на простого русского мужика , посылавшего на три буквы весь Уэльс и Голландию , да на весь мир под тысячами телекамер...Евсеев всегда может дать по рогам любой борзоте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 6 июля 2020, 12:13

      Вадик, по.блищу этому н.е.г.ритосу )))
      Судья - дятел, Евсеев не пересек границу зоны.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 июля 2020, 12:09

      Пей Кефир что-то обнаглел!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11