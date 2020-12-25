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    Василий Евсеев

    Тренер
    Имя Василий
    Фамилия Евсеев
    Гражданство Украина
    Дата рождения 30 августа 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.04.2010 Арсенал 3 : 1 Мариуполь
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