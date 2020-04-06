Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что тренерскому штабу сборной России нужно обратить внимание на вратаря его команды Александра Беленова.

«Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря – надежность. Беленов пришeл в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надежности и не ошиблись.

Александр один из самых стабильных игроков РПЛ. Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться.

Его сильные стороны это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря ещe более высокого уровня.Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трeх капитанов, вместе с Аликиным и Йокичем. С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника», – написал Евсеев в инстаграме.

Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года.

В текущем сезоне 33-летний голкипер пропустил 14 голов в 22 матчах.

Его вызывали в сборную России в 2012, 2016 и 2017 годах, но дебютировать так и не дали.

Беленов – лучший игрок «Уфы» в марте