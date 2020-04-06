Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что тренерскому штабу сборной России нужно обратить внимание на вратаря его команды Александра Беленова.

    «Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря – надежность. Беленов пришeл в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надежности и не ошиблись.

    Александр один из самых стабильных игроков РПЛ. Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться.

    Его сильные стороны это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря ещe более высокого уровня.Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трeх капитанов, вместе с Аликиным и Йокичем. С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника», – написал Евсеев в инстаграме.

    • Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года.
    • В текущем сезоне 33-летний голкипер пропустил 14 голов в 22 матчах.
    • Его вызывали в сборную России в 2012, 2016 и 2017 годах, но дебютировать так и не дали.

    Беленов – лучший игрок «Уфы» в марте

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2020 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 7 апреля 2020, 13:14

      Да староват уже. Пора молодых подпускать уже.
      Его года четыре назад надо было вызывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      GreyDM 6 апреля 2020, 15:15

      Наверное самый недооценённый игрок в России...вот росточку ему-бы чуть-чуть,но,к сожалению, рост-не масса, просто так не наберёшь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11