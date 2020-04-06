Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»

Да староват уже. Пора молодых подпускать уже.
Его года четыре назад надо было вызывать.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что тренерскому штабу сборной России нужно обратить внимание на вратаря его команды Александра Беленова.
«Пока пауза, пересматриваю наши матчи в этом сезоне. И снова с удовольствием вижу насколько сильный у «Уфы» вратарь. Для меня главное качество вратаря – надежность. Беленов пришeл в «Уфу» уже опытным игроком, от него ждали именно надежности и не ошиблись.
Александр один из самых стабильных игроков РПЛ. Я не встречал других вратарей, кто на следующий день после матча занимается на восстановительной тренировке вместе с теми, кто не играл и кому нужна большая нагрузка. Он очень любит футбол, очень любит тренироваться.
Его сильные стороны это реакция и выбор позиции. Поэтому Беленов так хорош при пенальти, они с тренером Юрием Перескоковым много работают, стараясь сделать из Саши вратаря ещe более высокого уровня.Я уверен, что он должен быть одним из кандидатов в сборную. Потому что и по человеческим качествам Беленов один из самых сильных игроков лиги. Не случайно в «Уфе» он один из трeх капитанов, вместе с Аликиным и Йокичем. С ним очень легко. Если ты только не игрок соперника», – написал Евсеев в инстаграме.
- Беленов выступает за «Уфу» с февраля 2017 года.
- В текущем сезоне 33-летний голкипер пропустил 14 голов в 22 матчах.
- Его вызывали в сборную России в 2012, 2016 и 2017 годах, но дебютировать так и не дали.
Беленов – лучший игрок «Уфы» в марте