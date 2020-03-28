Беленов – лучший игрок «Уфы» в марте

Пресс-служба «Уфы» назвала лучшего игрока команды по итогам марта.

Уверенную победу в голосовании болельщиков одержал вратарь Александр Беленов.

За 33-летнего голкипера отдали свои голоса 39,5 процента опрошенных. Также в топ-3 вошли Остон Урунов (21,3%) и Кэтэлин Карп (6,7%).

В марте Беленов провел за «Уфу» три матча и пропустил два гола.