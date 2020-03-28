Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Беленов – лучший игрок «Уфы» в марте

    Пресс-служба «Уфы» назвала лучшего игрока команды по итогам марта.

    Уверенную победу в голосовании болельщиков одержал вратарь Александр Беленов.

    За 33-летнего голкипера отдали свои голоса 39,5 процента опрошенных. Также в топ-3 вошли Остон Урунов (21,3%) и Кэтэлин Карп (6,7%).

    В марте Беленов провел за «Уфу» три матча и пропустил два гола.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2020 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 16:27

      Да он в Уфе круглый год лучший.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11