Беленов – лучший игрок «Уфы» в марте

Да он в Уфе круглый год лучший.
Пресс-служба «Уфы» назвала лучшего игрока команды по итогам марта.
Уверенную победу в голосовании болельщиков одержал вратарь Александр Беленов.
За 33-летнего голкипера отдали свои голоса 39,5 процента опрошенных. Также в топ-3 вошли Остон Урунов (21,3%) и Кэтэлин Карп (6,7%).
В марте Беленов провел за «Уфу» три матча и пропустил два гола.
Александр Беленов – лучший игрок ФК «Уфа» в марте! https://t.co/Cq7UjJ1Jem pic.twitter.com/fuQg5wheyp— ФК УФА (@UfaFc) March 28, 2020