Евсеев: «Шунин, Мевля, Влашич, Берг – лучшие игроки первой части сезона РПЛ»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, каких футболистов он считает лучшими по итогам 19 туров розыгрыша РПЛ-2020/21.

«Я бы хотел подвести итоги года. Точнее первой части этого сезона. Очень необычного, с такой сложной осенью. Есть что сказать, но начну с игроков. Для меня как для тренера один из главных критериев в оценке игрока – стабильность. Лучшего футболиста первой части сезона назвать трудно.

Например, Нобоа вначале смотрелся великолепно, но травма не позволила ему сделать большее в 2020-м. Поэтому Влашич. Стабилен, с отличными качествами, лидер. ЦСКА много очков набрал благодаря его игре.

Лучший вратарь? Выбирал между Сафоновым и Шуниным. Матвей мог сыграть ярко, но были и ляпы. Антон провeл все матчи очень надежно и стабильно. По праву став основным вратарем сборной. Поэтому Шунин.

Лучший защитник? Мевля. Мне нравится как ворвался в РПЛ Дивеев, как он растeт, но защитник «Сочи» надeжен, он организует всю оборону команды, на нем держится очень многое. Джикия и Жиго? Я посчитал, что они были не так стабильны. Лучший полузащитник это Влашич.

Лучший форвард? Как выбирать: голы это одно, кому голы другое. Среди бомбардиров пара нападающих «Зенита» и «Спартака», забили много. Но мне импонирует по пониманию игры Берг. Форвард «Краснодара» и в Лиге чемпионов забил.

Итого: Шунин, Мевля, Влашич, Берг. Лучший – Влашич», – написал Евсеев в инстаграме.