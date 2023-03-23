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    «Уже собрал вещи и еду в поезде, какие шутки?»: Евсеев – о работе в «Пари НН»

    Тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Пари НН».

    – Насколько правдива информация, что вы можете возглавить «Пари НН»?

    – Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород.

    – Вы шутите?

    – Какие шутки? Вы спросили, а я ответил.

    • Сообщалось, что Артем Горлов близок к увольнению из «Пари НН» – он проработал в клубе менее 3 месяцев.
    • Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ (зона стыков).
    • После зимней паузы нижегородцы проиграли все 3 матча в РПЛ и вылетели из Fonbet Кубка России от «Ростова».

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    Источник: Sport24

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