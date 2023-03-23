«Уже собрал вещи и еду в поезде, какие шутки?»: Евсеев – о работе в «Пари НН»

Тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Пари НН».
– Насколько правдива информация, что вы можете возглавить «Пари НН»?
– Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород.
– Вы шутите?
– Какие шутки? Вы спросили, а я ответил.
- Сообщалось, что Артем Горлов близок к увольнению из «Пари НН» – он проработал в клубе менее 3 месяцев.
- Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ (зона стыков).
- После зимней паузы нижегородцы проиграли все 3 матча в РПЛ и вылетели из Fonbet Кубка России от «Ростова».
Источник: Sport24