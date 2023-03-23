«Уже собрал вещи и еду в поезде, какие шутки?»: Евсеев – о работе в «Пари НН»

Тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Пари НН».

– Насколько правдива информация, что вы можете возглавить «Пари НН»?

– Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород.

– Вы шутите?

– Какие шутки? Вы спросили, а я ответил.