Горлов близок к увольнению из «Пари НН». Он проработал в клубе менее трех месяцев

А вот спортивный директор Пари НН Кудряшов говорит что впервые об этом слышит.
«Пари НН» ищет нового главного тренера.
Артем Горлов может в ближайшее время уйти в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.
После зимней паузы нижегородцы проиграли все три матча в РПЛ и вылетели из Fonbet Кубка России от «Ростова».
- Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря прошлого года.
- Он сменил Михаила Галактионова, ушедшего в «Локомотив».
- Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ (зона стыков).