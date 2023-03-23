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    Горлов близок к увольнению из «Пари НН». Он проработал в клубе менее трех месяцев

    «Пари НН» ищет нового главного тренера.

    Артем Горлов может в ближайшее время уйти в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

    После зимней паузы нижегородцы проиграли все три матча в РПЛ и вылетели из Fonbet Кубка России от «Ростова».

    • Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря прошлого года.
    • Он сменил Михаила Галактионова, ушедшего в «Локомотив».
    • Команда идет на 13-м месте в таблице РПЛ (зона стыков).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101011

      zigbert 2 часа назад

      А вот спортивный директор Пари НН Кудряшов говорит что впервые об этом слышит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +445

      Ниф-Ниф 4 часа назад

      Рыба гниет с головы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18027

      paracetamol 4 часа назад

      Выгнали Сашу Кержакова, и приготовились к вылету в пердив.

      0
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      Рейтинг: +978

      SLADE2019 5 часов назад

      У руководства Нижнего какие то повышенные требования к Горлову.

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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 6 часов назад

      Не фиг было Кержакова увольнять.

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      Рейтинг: +13799

      Алексей З 6 часов назад

      Проигрывали только 1 и 2 командам РПЛ, а должны были обыгрывать ?

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