Горлов близок к увольнению из «Пари НН». Он проработал в клубе менее трех месяцев

«Пари НН» ищет нового главного тренера.

Артем Горлов может в ближайшее время уйти в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

После зимней паузы нижегородцы проиграли все три матча в РПЛ и вылетели из Fonbet Кубка России от «Ростова».