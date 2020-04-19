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  • «Самая памятная дуэль в футболе. Оба были как звери». Евсеев вспомнил о противостоянии с Гиггзом

«Самая памятная дуэль в футболе. Оба были как звери». Евсеев вспомнил о противостоянии с Гиггзом

19 апреля 2020, 18:37
8

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об игре против бывшего полузащитника Уэльса Райана Гиггза в стыковых матчах отборочного цикла Евро-2004.

«Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву «Г» – и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе.

Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещe мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Гиггз после этого завeлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще.

Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог.

А ещe у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, «З» в моем алфавите это Зидан или нет? Ещe не решил», – написал Евсеев.

  • В стыках к Евро-2004 сборная России обыграла Уэльсв двухматчевом противостоянии. Евсеев забил единственный мяч в тех играх, отличившись в ответной игре в Кардиффе.
  • Россиянин выступал за национальную команду с 1999 по 2005 годы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Россия Уэльс Евсеев Василий Гиггз Райан
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1587312251
Евсеев , бледная тень Гиггза !
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DOCTOR PENALTY
1587315086
Вадим тогда был хорош. И Гиггза выключил, и искренне пожелание "х** вам" высказал.
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Hektor 84
1587318179
Вот от кого Суарес заразился!!! И кусать всех начал. Евсеев молоток, сопернику спуска не давал. С такими задатками мог поиграть в середняке АПЛ. Гиггз вообще провел фантастическую карьеру! Мне всегда он нравился как футболист. Та и в АПЛ раньше зарубы были и похлеще вашей с Гиггзом.
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vmonomah17
1587321177
Вот раньше было поколение футболистов. Грызлись за мяч, дрались в кровь. А сейчас дети лимита боятся, что им прическу испортят...
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Medved2468
1587325631
Я думаю, если спросить у Гиггза и того же Зидана о Евсееве, они даже не вспомнят, кто это такой. При всём уважении к Вадиму Валентиновичу...
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Plyash
1587506534
Ребятки,Вадим забил,произнёс великие слова,спасибо ему за это.А если бы игра закончилась 0 :0 ? Кто помнит?Вот так вот.А моменты игровые помнят только сами спортсмены,и это естественно.Зидан уложил на коврик Матерацци,весь мир это видел.А за что? Только они оба про это и знают.А здесь Евсеев пиарится на Гиггзе ? При всём уважении,где Гиггз и кто такой Евсеев? Евсеева помним только мы,а Райана весь мир.Ребята,без обиды.
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