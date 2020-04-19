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    «Самая памятная дуэль в футболе. Оба были как звери». Евсеев вспомнил о противостоянии с Гиггзом

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об игре против бывшего полузащитника Уэльса Райана Гиггза в стыковых матчах отборочного цикла Евро-2004.

    «Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву «Г» – и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе.

    Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещe мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Гиггз после этого завeлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще.

    Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог.

    А ещe у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, «З» в моем алфавите это Зидан или нет? Ещe не решил», – написал Евсеев.

    • В стыках к Евро-2004 сборная России обыграла Уэльсв двухматчевом противостоянии. Евсеев забил единственный мяч в тех играх, отличившись в ответной игре в Кардиффе.
    • Россиянин выступал за национальную команду с 1999 по 2005 годы.
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    Публикация от text (@vadimevseev16)

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3924

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Евсеев , бледная тень Гиггза !

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