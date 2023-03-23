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Василий Евсеев
Новости
Василий Евсеев - новости
Украина
30 августа 1962 (64)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Уже собрал вещи и еду в поезде, какие шутки?»: Евсеев – о работе в «Пари НН»
2023.03.23 21:33
Евсеев: «Шунин, Мевля, Влашич, Берг – лучшие игроки первой части сезона РПЛ»
2020.12.25 00:46
2
Евсеев: «Понимаем, что «Спартак» при перехватах будет искать пространство плюс стандарты»
2020.08.18 11:49
4
Евсеев – об итогах сезона: «У нас раскрылись игроки, о которых говорят все. Мы стали «грозой авторитетов»
2020.07.23 13:58
9
Видео
Евсеев – о конфликте с Эль Кабиром: «Когда легионер в России начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться»
2020.07.06 09:49
14
Фото
«Самая памятная дуэль в футболе. Оба были как звери». Евсеев вспомнил о противостоянии с Гиггзом
2020.04.19 18:37
8
Фото
«Шок-контент». «Урал» и «Уфа» пошутили про ошибку «Матч ТВ»
2020.04.07 15:12
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
2020.04.06 11:18
2
Евсеев – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще – до конца»
2020.03.01 19:24
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Видео
Неймар повторил «трюк Евсеева»
2020.01.23 12:52
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Евсеев: «Интересы в нашем мире стали какими-то другими. Не как Роналду через себя забивает, а как мяч останавливают не тем местом»
2019.09.25 12:49
Евсеев – после матча с «Оренбургом»: «Мы один «Газпром» обыграли, второй не смогли»
2019.08.31 14:11
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