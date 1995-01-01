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    Неймар повторил «трюк Евсеева»

    «Уфа» сравнила пас нападающего «ПСЖ» Неймара в полуфинальном матче Кубка французской лиги против «Реймса» (3:0) с «трюком» тренера Вадима Евсеева в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

    «Неймар из «ПСЖ» повторил тот самый легендарный трюк главного тренера «Уфы» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в Instagram 433. А у кого получилось лучше, на ваш взгляд?» – говорится в сообщении уфимского клуба в твиттере.

    Тренер «Уфы» Евсеев задом остановил мяч во время игры с «Динамо»

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6503

      FanatSerj 17 минут назад

      Подглядел )))

      0
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      Рейтинг: +15448

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      У Неймара более результативно, всё-таки пас отдал. А так, школа видна у обоих. )))

      0
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      Рейтинг: +136

      Armani nn 51 минуту назад

      А трюк исполненный в матче с Уэльсом он не хочет повторить?))

      3
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      Рейтинг: +73

      G.P. 55 минут назад

      У Неймара всё-таки по технике получилось получше, да и по летящему мячу всё-таки попал. С другой стороны, Евсеев поймал отскок, да и карьеру давно закончил (лет 10 назад обставил бы он Неймара с этим трюком :))).

      0
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      Рейтинг: +659

      talgatnurzhanov2006 59 минут назад

      У Евсеева))

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