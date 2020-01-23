Неймар повторил «трюк Евсеева»

«Уфа» сравнила пас нападающего «ПСЖ» Неймара в полуфинальном матче Кубка французской лиги против «Реймса» (3:0) с «трюком» тренера Вадима Евсеева в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).
«Неймар из «ПСЖ» повторил тот самый легендарный трюк главного тренера «Уфы» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в «433». А у кого получилось лучше, на ваш взгляд?» – говорится в сообщении уфимского клуба в твиттере.
Тренер «Уфы» Евсеев задом остановил мяч во время игры с «Динамо»
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Источник: твиттер «Уфы»