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Неймар повторил «трюк Евсеева»

23 января 2020, 12:52
11

«Уфа» сравнила пас нападающего «ПСЖ» Неймара в полуфинальном матче Кубка французской лиги против «Реймса» (3:0) с «трюком» тренера Вадима Евсеева в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

«Неймар из «ПСЖ» повторил тот самый легендарный трюк главного тренера «Уфы» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в «433». А у кого получилось лучше, на ваш взгляд?» – говорится в сообщении уфимского клуба в твиттере.

Тренер «Уфы» Евсеев задом остановил мяч во время игры с «Динамо»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Уфа ПСЖ Неймар Евсеев Василий
Комментарии (11)
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talgatnurzhanov2006
1579773430
У Евсеева))
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G.P.
1579773704
У Неймара всё-таки по технике получилось получше, да и по летящему мячу всё-таки попал. С другой стороны, Евсеев поймал отскок, да и карьеру давно закончил (лет 10 назад обставил бы он Неймара с этим трюком :))).
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Armani nn
1579773914
А трюк исполненный в матче с Уэльсом он не хочет повторить?))
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DOCTOR PENALTY
1579775520
У Неймара более результативно, всё-таки пас отдал. А так, школа видна у обоих. )))
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FanatSerj
1579775973
Подглядел )))
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Ravil
1579777065
У Евсеева
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x-x-x-x-x
1579778551
попой обе умеют хорошо вертеть)))
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Frankfurt Am Main
1579782073
здец какая новость, очень смешно..
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Psih86
1579789875
Евсеев уже кабан кг 150, он что игроками питается?...
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Мост
1579792524
"Х.у.й. вам!"
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