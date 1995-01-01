Неймар повторил «трюк Евсеева»

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«Уфа» сравнила пас нападающего «ПСЖ» Неймара в полуфинальном матче Кубка французской лиги против «Реймса» (3:0) с «трюком» тренера Вадима Евсеева в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).
«Неймар из «ПСЖ» повторил тот самый легендарный трюк главного тренера «Уфы» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в Instagram 433. А у кого получилось лучше, на ваш взгляд?» – говорится в сообщении уфимского клуба в твиттере.
Тренер «Уфы» Евсеев задом остановил мяч во время игры с «Динамо»
@neymarjr из @PSG_inside повторил тот самый легендарный трюк главного тренера ФК «Уфа» Вадима Валентиновича! Наверное, тоже хочет попасть в @433 А у кого получилось лучше, на ваш взгляд? pic.twitter.com/CSB7rF5vBK— ФК УФА (@UfaFc) 23 января 2020 г.