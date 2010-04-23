Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Василий Евсеев - статистика

    Тренер
    Имя Василий
    Фамилия Евсеев
    Гражданство Украина
    Дата рождения 30 августа 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арсенал 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.04.2010 Арсенал 3 : 1 Мариуполь
    • Читайте нас: 