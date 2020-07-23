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  • Евсеев – об итогах сезона: «У нас раскрылись игроки, о которых говорят все. Мы стали «грозой авторитетов»

Евсеев – об итогах сезона: «У нас раскрылись игроки, о которых говорят все. Мы стали «грозой авторитетов»

23 июля 2020, 13:58
9

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог сезона для своего клуба.

«Этот сезон останется в памяти навсегда. «Уфа» финишировала девятой. Могла и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов.

«Уфа» вторая по пропущенным мячам – лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений.

Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только одно очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня, никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений», – написал Евсеев в инстаграме.

  • «Уфа» заняла в РПЛ девятое место с 38 очками.
  • Евсеев возглавляет команду с марта 2019 года.

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Василий
Комментарии (9)
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Hektor 84
1595502339
Команда позорище! Не играет а ху ней на поле занимается. Тренер такой же! Чему тут радоваться? Ну отобрали они очки, а как они это сделали? Три автобуса припарковали у своих ворот. И бей беги, пуляют мяч на вынос в надежде что кто то из своих зацепится за матч. Не игра а унылое дерьмо. Если уфа забивает первой можно телевизор вообще переключать на другой канал ибо к воротам паркуются еще три автобуса.
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spam2009
1595508361
Уфа играет в автобус. Автобусы бывают разные, даже быстрые красивые и зрелищные. Но это не про Уфу. Уровень футболистов позволяет уфе автобус только припарковать, но не ехать на нем. Грозой каких авторитетов вы стали? - липовых-накачанных газом в очко?.Кто у вас спрогрессировал г-н Евсеев. И как тут уже написали ничего хорошего про вас тоже сказать нельзя. Такой футбол
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Мага 13
1595510623
Уфе надо в атаке добавить, взять парочку обостряющих игроков, и будет еще повеселее.
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ambuppy.annerly
1595514275
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paracetamol
1595518828
Вадим Евсеев сделал из людей автобус и очень этому рад!
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Алехсбургер.
1595524797
Багаж Семака.?)) А раскрылось только ротовое отверстие тренера.... впрочем,оно и не закрывалось.) Remember??..)))
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