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    Евсеев – об итогах сезона: «У нас раскрылись игроки, о которых говорят все. Мы стали «грозой авторитетов»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог сезона для своего клуба.

    «Этот сезон останется в памяти навсегда. «Уфа» финишировала девятой. Могла и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов.

    «Уфа» вторая по пропущенным мячам – лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений.

    Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только одно очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня, никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений», – написал Евсеев в инстаграме.

    • «Уфа» заняла в РПЛ девятое место с 38 очками.
    • Евсеев возглавляет команду с марта 2019 года.

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    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2338

      afw13 8 минут назад

      Уфе надо в атаке добавить, взять парочку обостряющих игроков, и будет еще повеселее.

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      Рейтинг: +1108

      spam2009 46 минут назад

      Уфа играет в автобус. Автобусы бывают разные, даже быстрые красивые и зрелищные. Но это не про Уфу. Уровень футболистов позволяет уфе автобус только припарковать, но не ехать на нем. Грозой каких авторитетов вы стали? - липовых-накачанных газом в очко?.Кто у вас спрогрессировал г-н Евсеев. И как тут уже написали ничего хорошего про вас тоже сказать нельзя. Такой футбол

      0
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      Рейтинг: +154

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      "никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого." Но и хорошего про команду тоже никто не говорит. Безликая, никому не интересная команда.

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      Рейтинг: +4164

      Hektor 84 2 часа назад

      Команда позорище! Не играет а ху ней на поле занимается. Тренер такой же! Чему тут радоваться? Ну отобрали они очки, а как они это сделали? Три автобуса припарковали у своих ворот. И бей беги, пуляют мяч на вынос в надежде что кто то из своих зацепится за матч. Не игра а унылое дерьмо. Если уфа забивает первой можно телевизор вообще переключать на другой канал ибо к воротам паркуются еще три автобуса.

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