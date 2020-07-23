Евсеев – об итогах сезона: «У нас раскрылись игроки, о которых говорят все. Мы стали «грозой авторитетов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог сезона для своего клуба.

«Этот сезон останется в памяти навсегда. «Уфа» финишировала девятой. Могла и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов.

«Уфа» вторая по пропущенным мячам – лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений.

Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только одно очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня, никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений», – написал Евсеев в инстаграме.