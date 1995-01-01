Евсеев – после матча с «Оренбургом»: «Мы один «Газпром» обыграли, второй не смогли»

Ничего, настанут прекрасные времена, когда уйдёт один не хороший человек о своими друзьями и за газпрем возьмуться, вместе с зеней и др недоклубами
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал проигрыш от «Оренбурга» (1:2) в матче 8 тура РПЛ.
– Есть ли у вас претензии к арбитрам по поводу второго забитого мяча?
– У нас есть люди, которые разбираются в этом. Одно хотелось бы сказать – у нас может руководить судейским корпусом независимый человек? Ни от кого не зависимый. А то мы их меняем, то Будогосского ставим, то Егорова, а воз и ныне там.
– Спасибо...
– Подождите, я еще хотел сказать. Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли.
- Ранее «Уфа» обыграла «Зенит» (1:0).
- На матче «Уфа» – «Оренбург» работал главный арбитр Игорь Панин.
- В первом тайме он удалил защитника «Уфы» Александра Пуцко, а во втором тайме защитника «Оренбурга» Виталия Шахова.