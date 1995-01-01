Евсеев – после матча с «Оренбургом»: «Мы один «Газпром» обыграли, второй не смогли»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал проигрыш от «Оренбурга» (1:2) в матче 8 тура РПЛ.

– Есть ли у вас претензии к арбитрам по поводу второго забитого мяча?

– У нас есть люди, которые разбираются в этом. Одно хотелось бы сказать – у нас может руководить судейским корпусом независимый человек? Ни от кого не зависимый. А то мы их меняем, то Будогосского ставим, то Егорова, а воз и ныне там.

– Спасибо...

– Подождите, я еще хотел сказать. Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли.