Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Евсеев – после матча с «Оренбургом»: «Мы один «Газпром» обыграли, второй не смогли»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал проигрыш от «Оренбурга» (1:2) в матче 8 тура РПЛ.

    – Есть ли у вас претензии к арбитрам по поводу второго забитого мяча?

    – У нас есть люди, которые разбираются в этом. Одно хотелось бы сказать – у нас может руководить судейским корпусом независимый человек? Ни от кого не зависимый. А то мы их меняем, то Будогосского ставим, то Егорова, а воз и ныне там.

    – Спасибо...

    – Подождите, я еще хотел сказать. Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:11
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Олег1204 21 минуту назад

      Ничего, настанут прекрасные времена, когда уйдёт один не хороший человек о своими друзьями и за газпрем возьмуться, вместе с зеней и др недоклубами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13743

      shinnik 28 минут назад

      За слова надо отвечать...
      Ляжешь в Питере,как миленький...
      Газпром -государство больше Уэльса...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6798

      ufos73 32 минуты назад

      Первый не донес вот и перевели на второй с добавкой, а то ведь вылетят и первый халявные очки не доберет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Урия Гип 1 34 минуты назад

      Свои три копейки вставил. А с Зенитом должна быть ничья. Судьишка вам помог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14068

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Очень жаль, Вадим, что на этот раз у тебя не получилось "Х... вам!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      3a zenit 46 минут назад

      с такой метлой тебе никогда норм клуб не доверят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      ALEX ML 51 минуту назад

      Но главное правильный Газпром обыграли

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      _Scorpio_ 55 минут назад

      Интересно, а в лицо команде он бы мог это повторить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1899

      Ubuntu 1 час назад

      Респект Евсеев!
      Не побоялся высказать то, что и так все знают, но молчат в тряпочку

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2792

      paracetamol 1 час назад

      Один за счет суди и второй тоже, только в другую сторону.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru