Евсеев: «Понимаем, что «Спартак» при перехватах будет искать пространство плюс стандарты»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Спартака».

«Погода в Уфе стоит прекрасная. Футбольная погода, я бы сказал. Город живет футболом. Много эмоций подарила победа в Туле, а сейчас все ждут матч со „Спартаком“. Это всегда интересная афиша. И хороший вызов, как для команды хозяев, так и для «Спартака». Причем в любом городе.

Тренируемся в обычном режиме, вошли в этот график уже после игры с «Краснодаром». Матчи через 4 дня на 5-й, нормальный ритм. Можно успеть восстановиться, провести качественную рабочую тренировку.

В основном занимаемся тактикой. Понимаем, что со стороны «Спартака» будет много действий, чтобы затруднить нам игру в обороне и в переходных фазах. Понимаем, что соперник при перехватах мяча будет стараться проводить быстрые атаки, искать свободное пространство и как можно быстрее доводить момент до удара. Ну и плюс к этому стандарты. Уделяем всему этому внимание.

Ажиотаж в Уфе чувствуется. Все в предвкушении матча, ждут хорошей качественной игры от обеих команд. На трибунах будет максимум от разрешенного числа зрителей. Так что поддержка должна быть шумной», – написал Евсеев.