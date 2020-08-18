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  • Евсеев: «Понимаем, что «Спартак» при перехватах будет искать пространство плюс стандарты»

Евсеев: «Понимаем, что «Спартак» при перехватах будет искать пространство плюс стандарты»

18 августа 2020, 11:49
4

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Спартака».

«Погода в Уфе стоит прекрасная. Футбольная погода, я бы сказал. Город живет футболом. Много эмоций подарила победа в Туле, а сейчас все ждут матч со „Спартаком“. Это всегда интересная афиша. И хороший вызов, как для команды хозяев, так и для «Спартака». Причем в любом городе.

Тренируемся в обычном режиме, вошли в этот график уже после игры с «Краснодаром». Матчи через 4 дня на 5-й, нормальный ритм. Можно успеть восстановиться, провести качественную рабочую тренировку.

В основном занимаемся тактикой. Понимаем, что со стороны «Спартака» будет много действий, чтобы затруднить нам игру в обороне и в переходных фазах. Понимаем, что соперник при перехватах мяча будет стараться проводить быстрые атаки, искать свободное пространство и как можно быстрее доводить момент до удара. Ну и плюс к этому стандарты. Уделяем всему этому внимание.

Ажиотаж в Уфе чувствуется. Все в предвкушении матча, ждут хорошей качественной игры от обеих команд. На трибунах будет максимум от разрешенного числа зрителей. Так что поддержка должна быть шумной», – написал Евсеев.

  • Матч «Уфа» – «Спартак» состоится 19 августа.
  • Начало – в 16:00 по московскому времени.

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Евсеев Василий
Комментарии (4)
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oyabun
1597741585
Уфа, как то так сложилось, традиционно неудобный соперник для Спартака. Но если команда имеет чемпионские амбиции, должна побеждать любого. И состав игроков, подобраный сейчас в команде, вполне на это способен.
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vka1970
1597742836
И опять на первое место выйдут не футболисты, а представители кротов.Это всё, что нужно знать про наш чемпионат.
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