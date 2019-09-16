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    Евсеев: «Интересы в нашем мире стали какими-то другими. Не как Роналду через себя забивает, а как мяч останавливают не тем местом»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев про свой трюк с мячом в игре с «Динамо» (0:0).

    – Кажется, я где-то что-то пропустил. А именно то, что интересы в нашем мире стали какими-то совсем другими. Не как Криштиану Роналду за «Реал» через себя «Ювентусу» забивает, а как мяч останавливают не тем местом.

    – Когда сами играли, когда-нибудь на поле так мяч останавливали?

    – В игре не надо так останавливать, никому не советую! Ты понимаешь, что соперник отберет мяч. На тренировках, конечно, останавливал.

    – А как сейчас получилось? Это же в одну секунду такое решение надо принять.

    – Мяч летел, я думал остановить его на подъем. Но потом решил другой прием исполнить.

    – Свои футболисты что-нибудь говорили вам на эту тему? Или не рисковали подтравливать?

    – Нет. Видимо, понимают субординацию. Хотя шутить со мной можно. Иногда это происходит. А по этому поводу только журналисты на пресс-конференции что-то спрашивали.

    — Официальный твиттер «Уфы» предложил РПЛ изобразить останавливающего таким образом мяч Евсеева на новом логотипе лиги. Как относитесь к таким фривольностям клубных соцсетей?

    — Это нормально и правильно! Как еще популяризировать клуб? Ничего в этом нет плохого! У нас сейчас очень много молодых болельщиков, и мне это напоминает «Локомотив» начала 2000-х. Раньше на команду ходило по 2000 человек, а потом как пошла молодежь из институтов, школ! Потому что не только команда была хорошая, но и пропаганда правильная. И они остались с «Локомотивом» навсегда, ходят на стадион по сей день и передают любовь к нему уже своим детям.

    У нас в академии «Уфы» тренируются 1500 детей. Прибавьте сюда еще минимум одного взрослого на семью, который хочешь не хочешь заинтересуется командой. Уже 3000! А представьте, эти дети вырастут и через пять-восемь лет будут сами уже регулярно ходить на футбол. Это новая армия болельщиков. И их надо привлекать современными методами, которые они понимают, – сказал Евсеев.

    • Во время игры с «Динамо» Евсеев задницей остановил мяч.
    • Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал видео с трюком Евсеева «очень прикольным».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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