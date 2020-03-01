Евсеев – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще – до конца»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Отдельно специалист прокомментировал эпизод с перебитием пенальти.

На 80-й минуте встречи в ворота «Уфы» с помощью VAR был назначен пенальти.

Александр Беленов отбил пенальти в исполнении Ари, однако арбитр матча Станислав Васильев назначил повторный удар.

— Первый мяч соперник хорошо разыграл комбинацию, мы пропустили мяч, недоглядели, вратарь помог, а второй темп прозевали. Прошли проникающие передачи, вот и все. Второй мяч. Я не знаю, что там было. Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца.

— Вы эмоционально реагировали на решению судьи...

— Если мы смотрим футбол, есть кто оценивает, они и будут оценивать. Я — тренер. Я оцениваю свою команду. Смысл комментирвать. Мы проиграли — чего тут комментировать.