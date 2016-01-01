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    Евсеев – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще – до конца»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Отдельно специалист прокомментировал эпизод с перебитием пенальти.

    — Первый мяч соперник хорошо разыграл комбинацию, мы пропустили мяч, недоглядели, вратарь помог, а второй темп прозевали. Прошли проникающие передачи, вот и все. Второй мяч. Я не знаю, что там было. Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца.

    — Вы эмоционально реагировали на решению судьи...

    — Если мы смотрим футбол, есть кто оценивает, они и будут оценивать. Я — тренер. Я оцениваю свою команду. Смысл комментирвать. Мы проиграли — чего тут комментировать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13516

      bset 1 час назад

      Если бы Беленов снова ушел с линии и отбил, тогда да, перебивали бы еще.

      0
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      Рейтинг: +1150

      Из Твери Леха 1 час назад

      И че? Уфа разве забила?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +522

      Cromathaar 1 час назад

      Ну пеналь там, положим, был. Примерно за такое же испанцам на ЧМ поставили. А вот то, что Кайо без красной ушел (хотя в остальном хорошо играл) - это да.

      2
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      Рейтинг: +623

      Хведя 1 час назад

      Одни красную карточку отВАРят, другие пендель наВАРят. Так теперь и жить будем.

      4
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      Рейтинг: +290

      FROL001 1 час назад

      Этот пенальти не красит победу быков. Это же не свиньи, которых постоянно тащат судьи.

      3
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      Рейтинг: +2326

      Томик > FROL001 1 час назад

      Два пенальти за одно попадание мяча в руку дали Краснодару, а тащат Спартак. Ясен пень. Представляю что бы было, если бы это Спартаку у себя дома поставили пенальти в ворота Краснодара, а когда вратарь отбил бы - перебили бы... "УБИВАЮТ" кричали бы. И это самое меньшее. А если, не дай бог, это произошло бы в матче с ЦСКА - Витя бы загадил всю бровку и закидал бы экскрементами всё вокруг.

      3
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      Рейтинг: -3862

      gosproektikabinet > FROL001 44 минуты назад

      с москвабадскими кабинетами по-другому нельзя, лишь их оружием можно конкурировать с ними

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