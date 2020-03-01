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  • Евсеев – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще – до конца»

Евсеев – о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще – до конца»

1 марта 2020, 19:24
11

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Отдельно специалист прокомментировал эпизод с перебитием пенальти.

— Первый мяч соперник хорошо разыграл комбинацию, мы пропустили мяч, недоглядели, вратарь помог, а второй темп прозевали. Прошли проникающие передачи, вот и все. Второй мяч. Я не знаю, что там было. Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца.

— Вы эмоционально реагировали на решению судьи...

— Если мы смотрим футбол, есть кто оценивает, они и будут оценивать. Я — тренер. Я оцениваю свою команду. Смысл комментирвать. Мы проиграли — чего тут комментировать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Краснодар Евсеев Василий
Комментарии (11)
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Хведя
1583081254
Одни красную карточку отВАРят, другие пендель наВАРят. Так теперь и жить будем.
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Cromathaar
1583081388
Ну пеналь там, положим, был. Примерно за такое же испанцам на ЧМ поставили. А вот то, что Кайо без красной ушел (хотя в остальном хорошо играл) - это да.
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Из Твери Леха
1583081878
И че? Уфа разве забила?
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bset
1583082003
Если бы Беленов снова ушел с линии и отбил, тогда да, перебивали бы еще.
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Play
1583090014
Вадик, да не неси ерунду. Ладно вчера в Грозном был цирк судейский, но там-то понятно, там Рамзан на ВАРе сидел, но тут-то - Краснодар доминировал весь матч, пенальти стопроцентный, куда так граблями махать при стандарте в штрафной, перебивали по делу, Беленов на полтора метра выскочил до удара (боковой сразу об этом сигнализировал, ещё до того как мяч был отбит). Вы за весь матч пукнули пару раз в сторону ворот и кричите, что вас засудили.
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