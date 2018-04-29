Эль Кабир: «Промес рад, что я попал в «Урал» – команду, которая обыграла «Спартак»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Отман Эль Кабир рассказал о взаимоотношениях с атакующим футболистом московского «Спартака» Квинси Промесом. Игроки дружат между собой, сообщает eanews.ru.

– Недавно «Урал» победил действующего чемпиона России. Твой гол похоронил надежды «Спартака» на золото. Твой приятель Промес не обиделся?

– Нет, не обиделся, к счастью. После игры мы с ним немного поговорили. Он был очень рад меня видеть. Порадовался за меня, за то, что я совершил такой прорыв в карьере и попал в такой сильный чемпионат, в команду, которая обыграла сам «Спартак». Пожелал мне дальнейшего развития карьеры.