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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 21 июля 2019
Динамо
21.07.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
90+5'
Б. Микелтадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Б. Микелтадзе
Пас отдал
П. Могилевец
90'
+3
Желтая карточка
В. Подберезкин
90'
+1
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
90'
Желтая карточка
Ю. Дюпин
Желтая карточка
С. Шиманьски
81'
77'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
З. Давиташвили
Желтая карточка
Ш. Каборе
72'
70'
Желтая карточка
Д. Степанов
Замена
Г. Морозов
️️️️
С. Паршивлюк
68'
Желтая карточка
К. Панченко
67'
63'
Желтая карточка
З. Давиташвили
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Юсупов
58'
46'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
В. Денисов
46'
Замена
Д. Степанов
️️️️
В. Кьяртанссон
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
В. Грулев
46'
36'
Вторая желтая
Е. Башкиров
3'
Желтая карточка
Е. Башкиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
55
Абдул Теттех
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
4-1-2-3
1
Шунин
3
Плиев
4
Евгеньев
44
Шунич
18
Паршивлюк
77
Каборе
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
27
Грулев
17
Шиманьски
20
Кардозу
3-1-5-1
99
Дюпин
28
Сорокин
22
Уремович
29
Денисов
44
Башкиров
94
Данченко
28
Могилевец
17
Коновалов
22
Давиташвили
92
Подберезкин
9
Кьяртанссон
18
Паршивлюк
18
Морозов
18
Морозов
18
Паршивлюк
4
Юсупов
8
Панченко
8
Панченко
4
Юсупов
27
Грулев
7
Шейдаев
7
Шейдаев
27
Грулев
9
Кьяртанссон
5
Степанов
5
Степанов
9
Кьяртанссон
22
Давиташвили
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
22
Давиташвили
29
Денисов
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
29
Денисов
Остались в запасе
Динамо
Рубин
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Давид Волк
ВР
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
55
Абдул Теттех
ЦП
11
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Давид Волк
ВР
8
Максим Седов
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Динамо - Рубин
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Динамо
Рубин
Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
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Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
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Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
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Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
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Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
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16:31
4
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