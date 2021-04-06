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    Эдуардо Докампо

    Тренер
    Имя Эдуардо
    Фамилия Докампо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 26 мая 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рубин 17 4 7 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2019 Динамо 0 : 1 Рубин
    29.07.2019 Рубин 1 : 0 Ахмат
    04.08.2019 Рубин 0 : 1 ЦСКА
    10.08.2019 Краснодар 1 : 0 Рубин
    18.08.2019 Рубин 1 : 0 Арсенал
    25.08.2019 Ростов 2 : 1 Рубин
    31.08.2019 Рубин 0 : 3 Сочи
    15.09.2019 Оренбург 2 : 1 Рубин
    21.09.2019 Зенит 5 : 0 Рубин
    29.09.2019 Рубин 0 : 0 Уфа
    05.10.2019 Рубин 2 : 1 Тамбов
    19.10.2019 Спартак 0 : 0 Рубин
    25.10.2019 Рубин 0 : 0 Урал
    04.11.2019 Крылья Советов 0 : 0 Рубин
    09.11.2019 Рубин 0 : 1 Динамо
    30.11.2019 Ахмат 1 : 1 Рубин
    08.12.2019 Сочи 1 : 1 Рубин
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