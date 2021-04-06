Эдуардо Докампо
Тренер
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Докампо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|26 мая 1974
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Докампо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|26 мая 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Рубин
|17
|4
|7
|6
|Дата
|Матч
|21.07.2019
|Динамо
|0 : 1
|Рубин
|29.07.2019
|Рубин
|1 : 0
|Ахмат
|04.08.2019
|Рубин
|0 : 1
|ЦСКА
|10.08.2019
|Краснодар
|1 : 0
|Рубин
|18.08.2019
|Рубин
|1 : 0
|Арсенал
|25.08.2019
|Ростов
|2 : 1
|Рубин
|31.08.2019
|Рубин
|0 : 3
|Сочи
|15.09.2019
|Оренбург
|2 : 1
|Рубин
|21.09.2019
|Зенит
|5 : 0
|Рубин
|29.09.2019
|Рубин
|0 : 0
|Уфа
|05.10.2019
|Рубин
|2 : 1
|Тамбов
|19.10.2019
|Спартак
|0 : 0
|Рубин
|25.10.2019
|Рубин
|0 : 0
|Урал
|04.11.2019
|Крылья Советов
|0 : 0
|Рубин
|09.11.2019
|Рубин
|0 : 1
|Динамо
|30.11.2019
|Ахмат
|1 : 1
|Рубин
|08.12.2019
|Сочи
|1 : 1
|Рубин